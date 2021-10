Sardegna: a Barumini nuovo ecocentro nella zona artigianale, servirà 18 Paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 18 comuni dell'Unione Marmilla nel 2020 hanno differenziato l'81 per cento dei rifiuti prodotti da oltre 24 mila abitanti. Uno dei dati più alti in tutta la Sardegna. Un risultato raggiunto anche all'attività degli ecocentri già attivi a Sanluri, Villamar, Villanovaforru, Collinas, Segariu, Gesturi e Villanovafranca. All'elenco da lunedì 25 ottobre si aggiungerà Barumini e presto anche Lunamatrona e Tuili. "Il nostro paese aveva già dato prova di essere virtuoso nella raccolta differenziata - ha ricordato il primo cittadino di Barumini - lo scorso anno la nostra amministrazione si era aggiudicata il titolo di "Comune Rifiuti Free" grazie al 65 per cento di raccolta differenziata e a una produzione di rifiuti pro capite inferiore ai 75 chili. Sono convinto che questo nuovo servizio consentirà di migliorare ulteriormente questi numeri con risultati sia in termini di minori costi di smaltimento (e di conseguenza di abbattimento delle bollette), che, non ultimo, di tutela dell'ambiente". (Rsc)