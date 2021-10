Energia: Enel Green Power, grande successo di iniziativa "Scelta rinnovabile" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo progetto - spiega Eleonora Petrarca, responsabile Business Development Italia di Enel Green Power - ha l’obiettivo di favorire la transizione energetica dando la possibilità ai singoli cittadini di contribuire in maniera attiva al percorso verso un futuro più sostenibile, condividendo i benefici derivanti dalla presenza di nuovi impianti rinnovabili nel territorio. Abbiamo riscontrato grande interesse e partecipazione da parte del territorio di Poggio Renatico, con adesioni, in pochi giorni, per oltre 100.000 euro. Alla luce del forte riscontro e interesse mostrato dai cittadini nell’iniziativa, Enel Green Power ha deciso di raddoppiare l’obiettivo di raccolta dei finanziamenti, un’opportunità di partecipazione al percorso di decarbonizzazione del Paese che è stata apprezzata e colta prontamente con entusiasmo su scala nazionale". "Siamo soddisfatti della risposta della comunità poggese a questa iniziativa, un segnale di attenzione verso la transizione energetica ed ecologica - aggiunge Daniele Garuti, sindaco di Poggio Renatico -. Il Comune di Poggio Renatico è contento dei rapporti con Enel Green Power e adesso attendiamo la messa in esercizio dell'impianto nel nostro territorio, che per le sue caratteristiche è vocato a queste iniziative". (Com)