Salerno: Fasano (FI), stampa non ammessa, atto grave

- "Sulla vicenda giudiziaria in corso al Comune di Salerno, Forza Italia come già detto in altre occasioni, resta sinceramente garantista. Sul piano politico, è evidente, che la vicenda assume un significato ed un valore diverso. Per cui è assolutamente grave che non sia stata ammessa la stampa all'insediamento della prima Giunta". È quanto afferma il deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale di Salerno, Enzo Fasano. "È stato un atto grave. Chiudersi dentro al bunker è un atteggiamento negativo che non giova a chi lo mette in atto. In tanti anni di vita pubblica non ho mai assistito a niente di simile. Già abbiamo un governatore che non parla, se non senza contraddittorio. Non vorremmo che venisse emulato da sindaco e giunta. Privare i cittadini dell'informazione è un fatto grave. E su questo aspetto mi piacerebbe sentire l'opinione del neo assessore alla Trasparenza, il dottor Claudio Tringali, dal quale mi aspetto subito una presa di posizione ed un segnale concreto", conclude il deputato Fasano.(Ren)