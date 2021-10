© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare di Italia viva e presidente del partito, Ettore Rosato, parla di "inaccettabile guerriglia urbana in corso stasera a Trieste" e su Twitter aggiunge: "Distinguere chi protesta contro green pass e chi fa violenza. Solidarietà e vicinanza alle Forze dell’ordine che lavorano per ristabilire l’ordine e ai cittadini onesti che non meritano di vedere città ridotta così". (Rin)