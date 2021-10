Droga: traffico di stupefacenti tra Salerno, Napoli e Varese, 31 indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spaccio di droga tra Salerno, Napoli e Varese: trentuno indagati nella piana del Sele. Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Napoli e Varese, i carabinieri del comando provinciale di Salerno stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal gip del locale tribunale, su richiesta della Dda nei confronti di 31 indagati. Di questi, 29 in carcere, 2 agli arresti domiciliari. Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all’acquisto, detenzione, messa in vendita, trasporto, offerta, consegna, distribuzione e commercializzazione di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina, marijuana ed hashish.L’operazione, denominata 'Final cleaning', ha consentito di individuare due distinti gruppi criminali, operanti tra Eboli e Campagna (Sa) con ramificazioni in tutte le città vicine. (Ren)