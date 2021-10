Energia: Enel Green Power, grande successo di iniziativa "Scelta rinnovabile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comune emiliano Enel Green Power sta infatti realizzando un impianto solare con una potenza di circa 17 Mw, che garantirà la fornitura di energia elettrica rinnovabile a più di 8.300 famiglie e contribuirà ad evitare l'emissione in atmosfera di più di 11mila tonnellate di anidride carbonica (CO2) ogni anno. In virtù della risposta mostrata dal territorio all’iniziativa, Enel Green Power ha deciso di incrementare il tetto massimo della raccolta, portandolo a 200.000 euro complessivi, importo pari al doppio del target iniziale. Il 16 ottobre la campagna è stata aperta a tutto il territorio nazionale e, nello stesso giorno, è stata pienamente saturata, con ampio anticipo rispetto ai 30 giorni a disposizione degli interessati ad investire nell’iniziativa. (segue) (Com)