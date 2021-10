Napoli: Savary eletto consigliere aggiunto extracomunitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ufficio elettorale centrale, all'esito delle verifiche delle operazioni per l'elezione di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al consiglio comunale, consigliere aggiunto di domenica scorsa , ha proclamato eletto nella carica di consigliere aggiunto, con il maggior numero di voti conseguiti (464), il candidato Ravendra Jeganesan Savary nato a Mampuri (Sri Lanka". Lo ha annunciato in una nota il Comune di Napoli.(Ren)