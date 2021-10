Napoli: sequestrate 70 tonnellate di rifiuti al porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scoperte e sequestrate al porto di Napoli 70 tonnellate di rifiuti. L’operazione dei funzionari dell’Ufficio delle Dogane Napoli 1 che hanno scoperto il “carico” nascosto all’interno di container. Nei documenti figuravano come masserizie, pezzi di ricambio auto, effetti personali destinati al mercato africano. In realtà sono stati trovati rifiuti del tipo compressori, condizionatori, macchine per cucine, frigoriferi, monitor e televisori, batterie al piombo e serbatoi di Gpl per auto, pneumatici, motori non bonificati e migliaia di componenti attinenti alla sicurezza dei veicoli. Oltre al sequestro sono scattate le denunce per i responsabili della spedizione per falso ideologico e traffico internazionale di rifiuti. (Ren)