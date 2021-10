Benevento: restituiti alla chiesa quattro angeli in marmo trafugati a Guardia Sanframondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri presso la Chiesa di San Sebastiano a Guardia Sanframondi (Bn), il vicecomandante dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale colonnello Danilo Ottaviani, ha restituito quattro preziosi angeli in marmo, trafugati da due chiese del luogo, al parroco don Giustino Di Santo, in presenza del vescovo Giuseppe Mazzarafo, e del sindaco di Guardia Sanframondi, Raffaele Di Lonardo. L'annuncio in una nota, Sono stati riconsegnati due angeli da capo altare in marmo bianco, con decorazioni a drappo di foglie e frutta, opera di bottega campana del 17esimo secolo, asportati il 13 dicembre 1989 dalla Chiesa di San Sebastiano a Guardia Sanframondi. I due angeli sono stati recentemente rimpatriati dalla Francia, dov’erano stati localizzati nella disponibilità di un collezionista inglese che, ignaro della provenienza illecita, li aveva acquistati circa 20 anni prima da un antiquario napoletano, durante un soggiorno in Italia. In previsione di un trasferimento in Portogallo, il collezionista aveva deciso di vendere gli angeli, affidandoli a un antiquario di Avignone. (segue) (Ren)