Industria: Romano (Pd) su Acciaierie Piombino, ​Giorgetti recuperi ritardo e rilanci impianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in commissione Attività produttive alla Camera "abbiamo ascoltato il ministro Giorgetti sugli scenari generali della siderurgia italiana, tra crisi del settore e opportunità di rilancio e riconversione legate soprattutto al Pnrr". Lo scrive su Facebook il deputato livornese del Pd, Andrea Romano. "Ho sollecitato il ministro a recuperare il grave ritardo accumulato dal governo sull'impianto Jsw di Piombino, partendo dal primo e positivo passo rappresentato dalla firma del Memorandum of Understanding tra Invitalia e Jsw. Un primo passo, appunto - prosegue Romano - a cui deve seguire un cronoprogramma stringente che punti alla formalizzazione dell'ingresso di Invitalia nel capitale dell'impianto - subito dopo la Due Diligence appena avviata - e alla presentazione di un piano industriale finalmente credibile e capace di rilanciare con investimenti concreti le capacità produttive e occupazionali delle acciaierie ex Lucchini. Passaggi urgenti, che devono vedere il coinvolgimento delle parti sociali (più volte sollecitato, anche da parte della Regione Toscana, e mai realizzato) e la subordinazione della commessa decennale Rfi per la fornitura di rotaie alla presentazione del piano industriale. Il ministro Giorgetti ha ribadito l'interesse del governo e del suo ministero al rilancio dell'impianto, anche attraverso la compartecipazione di Invitalia, sottolineando l'importanza di una più attiva collaborazione della proprietà Jsw", conclude. (Com)