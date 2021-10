Porti: Filt Cgil, con nuovi bandi per rimorchio garantire occupazione e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna vigilare sui singoli dettagli dei bandi e favorire una clausola concreta ed esigibile per la salvaguardia occupazionale soprattutto per l'avanzata, anche in questo settore, di grandi gruppi armatoriali che intendono farsi largo nel rimorchio portuale con l'intento di andare a consolidare sul mercato ed in maniera trasversale la propria posizione dominante. Ad affermarlo il segretario nazionale della Filt Cgil Natale Colombo sui bandi di gara per il rinnovo delle concessioni del servizio di rimorchio portuale che "destano non poche preoccupazioni". Secondo il dirigente nazionale della Filt Cgil, "è evidente il tentativo di andare ad occupare tutti gli anelli della catena logistica realizzando economie di scala che potrebbero non coniugare le esigenze di sicurezza dello scalo e degli utenti con la sostenibilità economica del servizio di rimorchio". (segue) (Com)