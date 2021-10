Napoli: Maresca, pronto a collaborare con sindaco Manfredi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maresca ha aggiunto: "Anche come giurista mi sento di affermare che sia tecnicamente irrealizzabile oltre che politicamente molto difficile, tant'è che anche a Roma mi risulta che ci siano grosse difficoltà, da napoletano auspico che ci sia una soluzione seria e anche radicale rispetto all'enorme debito che ha la città, una soluzione praticabile e intermedia che risolva le difficoltà di Napoli create in 30 anni di governo. Saremo inflessibili sulla legittimità delle proposte, perché riteniamo che non si possa scaricare sulle spalle dei nostri figli 30 anni di malgoverno dei conti di questa città". Quindi ha concluso: "Con De Magistris ce ne siamo dette tante, adesso è il momento di sotterrare l'ascia di guerra, non ho condiviso tante cose della sua gestione ma resta il rapporto umano auguro il meglio per il suo futuro. Per quanto riguarda Gaetano Manfredi lui ha il mio numero di telefono e se vuole siamo pronti a collaborare da domani nell'interesse dei cittadini napoletani". (Ren)