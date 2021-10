Napoli: Maresca, pronto a collaborare con sindaco Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho la consapevolezza che il risultato elettorale è frutto di una scelta che i cittadini napoletani hanno fatto, e anche che moltissimi invece non hanno fatto perché è evidente che l'astensionismo pesa tantissimo, ma tant'è adesso abbiamo la responsabilità di quel 22 per cento dei napoletani che ci ha chiesto di rappresentarne le esigenze e cercheremo di farlo con una opposizione costruttiva come si conviene ad una democrazia compiuta". Lo ha detto Catello Maresca a Radio Crc: "io mi sento bene in questa coalizione e in questa idea di città che rivendico il civismo partire dalle richieste dei cittadini e di quello che abbiamo elaborato il nostro programma di cose realizzabili sicurezza viabilità fascia costiera autorevolezza istituzionale nostra ricetta sul bilancio tutte idee che portiamo avanti aldilà delle ideologie con donne e uomini maturi seri e consapevoli". Come si articolerà in consiglio il ruolo di Catello Maresca: "Leggeremo le proposte della maggioranza verificheremo la legittimità degli atti e sul bilancio vogliamo confronto nel merito, in particolare la proposta di una legge "salvanapoli" non ci aveva convinto in campagna elettorale". (segue) (Ren)