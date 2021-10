Napoli: Sportiello (M5s), noi motore del cambiamento con Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio i miei auguri a Gaetano Manfredi proclamato sindaco della città di Napoli. Un augurio di rinnovamento per la nuova fase che la città si appresta a vivere, ma anche di riscatto di un popolo che merita una città che ritorni ad essere capitale europea, capitale del mezzogiorno. Con il Movimento 5 stelle, Manfredi sarà il motore del cambiamento: ora dobbiamo onorare il patto per Napoli a tutti i livelli istituzionali. Oggi sono davvero felice per la mia città". Lo ha affermato in una nota il deputato M5s Gilda Sportiello.(Ren)