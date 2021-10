Campania: Pellegrino (Iv), bene decreto regionale che regola usi civici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è stato formalmente consegnato il decreto della Regione Campania al Sindaco di Trentinara (Sa) Rosario Carione, che sancisce il superamento dei vincoli legati agli usi civici e apre nuove opportunità per l'intero Territorio campano. "È il primo provvedimento della Regione Campania di sdemanializzazione di terreni gravati da uso civico. Si tratta certamente di un provvedimento storico, che supera quella burocrazia che per anni ha penalizzato le nostre Comunità e numerose famiglie. La Regione Campania è tra le prime a trovare una soluzione concreta". Lo ha reso noto Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in consiglio regionale: "Sono tante le Comunità che hanno problematiche legate agli usi civici in particolare a Trentinara dove un consistente numero di famiglie del centro storico non sono proprietarie delle loro abitazioni. Tale situazione si trascinava da numerosi anni. Dopo una serie di incontri e approfondimenti, con il sindaco di Trentinara e i suoi consiglieri con concretezza e celerità siamo arrivati alla soluzione dell'annoso problema con il provvedimento di sdemanializzazione con relativa compensazione". (segue) (Ren)