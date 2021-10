© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la terza proiezione realizzata per la Rai delle ore 16:08 il candidato del centrosinistra a sindaco di Torino Stefano Lo Russo è sopra lo sfidante del centrodestra Paolo Damilano. Lo Russo, infatti, si attesta al 59,4 per cento, mentre Damilano è al 40,6 per cento.(Rin)