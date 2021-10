Brescia: Gelmini, ripartita con slancio dopo pandemia, esempio resilienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa provincia ha mostrato una straordinaria capacità di reazione al dramma della pandemia. Nella mente degli italiani sono rimaste le immagini dei camion militari di Bergamo, ma non possiamo dimenticare che Brescia è stata una delle province più colpite dal Covid. Dei quasi 900 mila casi lombardi in provincia di Brescia se ne sono avuti oltre 110 mila". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, intervenendo all’Assemblea generale 2021 di Confindustria Brescia, a Pisogne (Bs). "Però io conosco questa terra e i suoi abitanti, la loro capacità di resistenza e di adattamento. Per dirlo con una parola che va di moda, la loro ‘resilienza’. Ai bresciani la resilienza non la insegna l’Europa. Il tessuto imprenditoriale ha dimostrato la sua capacità di reazione. Ci sono oltre 100mila imprese attive; qui il tasso di disoccupazione è la metà di quello nazionale. È provincia operosa, fortemente vocata all’industria e il fatto che nel secondo trimestre di quest’anno le esportazioni abbiamo raggiunto la quota record di 5 miliardi di euro, ci dice che Brescia è ancora una delle locomotive d’Italia", ha concluso Gelmini. (Rin)