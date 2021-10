Amministrative: Europa verde, risultati importanti, ora giustizia sociale e questione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono risultati importanti e positivi quelli che arrivano dalle città dove si è svolto il ballottaggio come Roma, Torino, Latina, Varese, tutte città dove sta prevalendo il centrosinistra grazie anche al decisivo apporto di Europa verde. Siamo particolarmente felici dei risultati di Roma, dove dopo tanti anni come Verdi rientriamo nell'Assemblea Capitolina. Europa verde elegge oltre 50 consiglieri comunali da queste amministrative: un risultato straordinario". Lo affermano in una nota i co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, che proseguono: "Viene sconfitta una destra sovranista che non è stata in grado di fare una proposta di governo della città e ci domandiamo come possa essere in grado di farlo per il Paese. Questo è il percorso che dobbiamo seguire: portare avanti la transizione ecologica e lavorare contestualmente ai grandi temi della giustizia sociale. È preoccupante il dato dell'astensionismo, elemento su cui le forze politiche devono riflettere per tornare a sviluppare un rapporto, in particolare con le periferie delle nostre città che sono state abbandonate. La vera risposta è portare giustizia sociale e proposte dal punto di vista della transizione ecologica, perché giustizia sociale e questione ecologica sono due facce della stessa medaglia. Bisogna tornare nelle periferie - concludono Bonelli ed Evi - per riconquistare il voto e la fiducia nella politica di tantissime persone, in particolar modo dei giovani". (Com)