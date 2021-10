Abruzzo: scuola, Marsilio in visita all’Istituto agrario di Alanno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un intervento a valere sui fondi derivanti dal sisma del 2016 - ha spiegato Marsilio -. Complessivamente sono stati stanziati dalla Giunta regionale quasi 200 milioni di euro che, a breve, attendiamo di poter deliberare con la Cabina di regia della ricostruzione. In sostanza, questo significa che tutte le scuole, sia dentro che fuori dal cratere sismico del 2016, verranno ricostruite o ristrutturate e saranno, comunque, messe in sicurezza. Stiamo parlando di un intervento tombale, globale, molto importante, di cui questa scuola è uno dei simboli. Abbiamo visto poi anche il resto del complesso a partire dalla parte storica di questo edificio che, invece, è ancora in attesa dei fondi del sisma 2009. A tal proposito, - ha proseguito - abbiamo stanziato dei fondi regionali per poter riaprire almeno una parte del convitto. Per la parte restante, invece, attendiamo notizie dal governo centrale che ha la competenza sulle risorse relative al sisma 2009. Del resto - ha sottolineato - è un edificio troppo prezioso per essere lasciato in queste condizioni e dobbiamo assolutamente recuperarlo". (Gru)