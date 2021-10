Sardegna: Legambiente, Cagliari e Oristano fra città che hanno superato soglia media annuale polveri sottili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna nel 2020 nessun capoluogo di provincia ha superato con almeno una centralina urbana la soglia limite delle polveri sottili, ma, sempre nello stesso anno, Oristano (con 26 μg/m3) e Cagliari (27 μg/m3) risultano fra le città capoluogo che hanno superato il valore medio annuale suggerito dalle Linee guida dell'Oms per le polveri sottili (Pm10) che prevedono una media annuale di 20 μg/m3 all'anno per la tutela della salute. Lo si evince dal rapporto "Mal d'Aria" 2021 di Legambiente. Dati dai quali risulta che sono 35 le città capoluogo di provincia che hanno superato almeno con una centralina la soglia dei 35 giorni con una media giornaliera superiore ai 50 micro­grammi/metro cubo prevista per le polveri sottili (Pm10). Torino maglia nera della classifica con i 98 giorni di sforamenti registrati nella centralina Grassi, se­guita da Venezia (via Tagliamento) con 88. Padova (Arcella) 84, Rovigo (Largo Martiri) 83 e Treviso (via Lancieri) 80 le città che superano gli ottanta sfora­menti. Milano2 (Marche) 79, Avellino (scuola Alighieri) e Cremona (Via Fatebe­nefratelli) 78, Frosinone (scalo) 77, Modena (Giardini) e Vicenza (San Felice) che con 75 giorni di superamento dei limiti, chiudono le 10 peggiori città. Inoltre, sono 60 le città italiane (il 62% del campione analizzato) che hanno fatto registrare una media annuale superiore a quanto indicato dall'Oms. In testa Torino con 35 microgrammi/mc come media annuale di tutte le centraline urbane del capoluogo, seguita da Milano, Padova e Rovigo (34μg/mc), Venezia e Treviso (33 μg/mc), Cremona, Lodi, Vicenza, Modena e Verona (32 μg/mc). Oltre alle città del nord però hanno superato il limite sugge­rito dall'OMS anche città come Avellino (31μg/mc), Frosinone (30 μg/mc), Terni (29 μg/mc), Napoli (28 μg/mc), Roma (26 μg/mc), Genova e Ancona (24 μg/mc), Bari (23 μg/mc), Catania (23 μg/mc) solo per citarne alcune. "Per uscire dalla logica dell'emergenza e per ridurre l'inquinamento nelle nostre città e nei nostri paesi – si legge nel rapporto - dobbiamo dunque fare lo sforzo di incrociare due temi cruciali come la mobilità e l'uso dello spazio pubblico, della strada. Ripartendo da questi due aspetti e facendoli diventare i pilastri delle città pulite che vogliamo per noi e per i nostri figli, riusciremo a mettere a fuoco le reali azioni e modifiche necessarie per cominciare a respirare un'aria pulita". (Rsc) (Rsc)