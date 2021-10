Caserta: Zinzi, auguri di buon lavoro a sindaco Marino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "l dato è chiaro. Marino ha vinto e quindi congratulazioni e auguri di buon lavoro. Noi non abbiamo rimpianti perché abbiamo fatto una campagna pulita, di contenuto, e sappiamo di aver contribuito ad alzare la qualità del confronto democratico in città. Poi, com’è giusto, i cittadini fanno le loro scelte. La riflessione politica è che abbiamo fatto un’intera campagna col vento contro. La macchina regionale, quella del Comune, il clima politico delle ultime due settimane, in cui nel Paese è soffiato un chiaro vento di sinistra. Questo dà un diverso valore al nostro risultato, il migliore in Campania e tra i migliori in Italia. È una sconfitta sul piano elettorale, ma è un punto importante su quello politico, da cui ricominceremo a lavorare da domani". Lo ha scritto sui social il candidato sindaco del centrodestra Gianpiero Zinzi. (Ren)