Amministrative: Letta su affluenza, avrei voluto 90 per cento di partecipazione, lavorare con Agorà

- Tra punti "dolenti" di questa tornata delle amministrative la bassa affluenza: "Avrei voluto una partecipazione del 90 per cento". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, commentando dal Nazareno l'esito dei ballottaggi delle elezioni amministrative. L'astensione "ci deve far riflettere e lavorare. Rilancerò le Agorà democratiche alle quali tutti i cittadini italiani di centrosinistra si possono iscrivere" per disegnare un "progetto di Italia" il cui programma sarà sottoposto a "primarie", ha annunciato. (Rin)