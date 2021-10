Roma e Torino al centrosinistra, al centrodestra solo Trieste con la conferma del sindaco uscente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma e Torino, entrambe città governate finora dal Movimento cinque stelle, passano nelle mani del centrosinistra, mentre il centrodestra si afferma nella sola Trieste grazie alla rielezione del sindaco uscente Roberto Dipiazza. E' questa la fotografia restituita dai risultati dei ballottaggi per le amministrative 2021. Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, non nasconde la sua soddisfazione per l'esito del voto. Quello delle amministrative "è un trionfo che non voglio celebrare con trionfalismo" perché sono "tanti gli elementi che impongono di tenere piedi per terra", ma "i nostri elettorati sono decisamente più avanti di tutti noi". Ha detto Letta per poi assicurare che, forte dell'esito della recente consultazione, il Pd non chiederà elezioni anticipate, piuttosto: "Questo voto rafforza il governo Draghi a cui chiediamo di andare avanti per tutta la durata della legislatura". Tra le note dolenti, tuttavia, il leader democratico, ha menzionato il dato della bassa affluenza: "Avrei voluto una partecipazione del 90 per cento", ha osservato per poi rilanciare quello che ritiene un utile strumento di partecipazione democratica "Rilancerò le Agorà democratiche alle quali tutti i cittadini italiani di centrosinistra si possono iscrivere" per disegnare un "progetto di Italia" il cui programma sarà sottoposto a "primarie".Nel centrodestra il primo dei leader a commentare i risultati è stato il capo della Lega, Matteo Salvini, per il quale "a spoglio ancora in corso, il centrodestra ha più sindaci rispetto a quelli che aveva 15 giorni fa, prima dei ballottaggi. Se la matematica non è una opinione, il centrodestra al momento guadagna due sindaci rispetto a prima, passando da otto a dieci nelle città al ballottaggio. Ovviamente avremmo preferito vincere a Roma, ma i cittadini hanno sempre ragione". Più articolato il commento della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che in conferenza stampa ha ammesso: "Si deve riconoscere che il centrodestra esce sconfitto da queste elezioni amministrative. Ne siamo tutti consapevoli. Questo richiede una valutazione approfondita da parte del centrodestra". E tuttavia "a parlare di debacle, come ho sentito da molti osservatori, ce ne passa. Mi pare sia una debacle del Movimento cinque stelle", ha evidenziato Meloni. Da Forza Italia, invece, sono arrivate le congratulazioni al sindaco confermato a Trieste. "Il suo buongoverno degli ultimi cinque anni è stato premiato", i candidati di Forza Italia "sono vincenti", ha evidenziato il coordinatore nazionale FI, Antonio Tajani. E lo stesso Silvio Berlusconi si è premurato di telefonare a Dipiazza per felicitarsi della sua rielezione. (Rin)