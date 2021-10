Whirlpool: domani lavoratori Napoli a manifestazione Fim Fiom e Uilm a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani si recheranno a Roma per manifestare in concomitanza con lo svolgimento del tavolo sulla vertenza convocato alle 10.30 al Ministero dello Sviluppo economico 200 i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli. La manifestazione è stata promossa dai sindacati Fim Fiom e Uilm che ne hanno dato notizia in una nota. Ieri le tute blu Whirlpool si sono incontrate nella sede dell'azienda per un'assemblea ed è emersa la volontà di andare avanti con le proteste che in una nota hanno spiegato: "Riprenderemo la nostra lotta che non è finita e, anzi, sarà ancora più aspra". (Ren)