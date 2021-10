Campania: Grant (Lega), chiarezza su indagini per sistema De Luca in vista Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A poche settimane dal voto, i filoni delle varie inchieste delle procure sul "sistema De Luca", così ribattezzato dalla stampa nazionale e riportato oggi con dovizie di particolari su Il Fatto Quotidiano, dipingono un apparato con il quale il governatore detta la linea politica in Campania. Uomini fidati con incarichi di diretta collaborazione indagati per condizionamenti sul voto e sugli appalti che garantiscono "lunga vita" e affari d'oro agli amici degli amici. Sarebbe opportuno da parte di De Luca fare chiarezza ed eliminare dagli uffici della giunta regionale tutti i coinvolti nelle inchieste e chi condannato. Restiamo garantisti fino al terzo grado di giudizio, ma con una pioggia di miliardi in arrivo per il Pnrr occorre garantire ai cittadini, visto il livello delle istituzioni coinvolte, la massima trasparenza". Così in una nota il segretario regionale della Campania Valentino Grant insieme ai parlamentari e consiglieri regionali campani della Lega. (Ren)