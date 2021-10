Amministrative: Letta, ha pagato coerenza Pd anche su estensione green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'esito delle elezioni amministrative "ha pagato positivamente non solo aver scelto i migliori candidati, l'unità della nostra coalizione e la generosità del Pd, ma anche la chiarezza e la coerenza del Partito democratico per la sicurezza e la libertà, per l'estensione del green pass", vicini agli "italiani che vogliono che il Paese riparta". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, commentando dal Nazareno l'esito dei ballottaggi delle elezioni amministrative. (Rin)