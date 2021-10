Amministrative: Letta, Pd rilanciato, vince dovunque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico "oggi è rilanciato in linea con le scelte" dell'ex segretario Nicola "Zingaretti che ringrazio. Oggi vince queste elezioni dovunque non solo a Roma a Torino". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, commentando dal Nazareno l'esito dei ballottaggi delle elezioni amministrative. "Complimenti a Gualtieri e Lo Russo per lo straordinario lavoro fatto", ha affermato per poi aggiungere: "Abbiamo vinto a Varese e a Latina, due città emblematiche, abbiamo strappato al centrodestra Savona, Cosenza e Isernia e ci siamo riconfermati a Caserta". Oggi "non abbiamo vinto a Benevento e a Trieste" ma "per una manciata di voti", ha concluso Letta. (Rin)