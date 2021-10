Abruzzo: scuola, Marsilio in visita all’Istituto agrario di Alanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha visitato oggi, ad Alanno, in provincia di Pescara, i locali dell'Istituto tecnico Agrario "Pietro Cuppari". Per l'adeguamento ed il miglioramento sismico dell'edificio, recentemente, sono stati stanziati 2 milioni 688 mila euro mentre ulteriori 817 mila 237 euro serviranno per l'adeguamento simico della palestra. Si tratta di risorse, fuori dal cratere sismico, che la Struttura commissariale ha indirizzato al polo didattico di Alanno e che si aggiungono ai fondi stanziati dalla Giunta regionale, con una delibera dello scorso mese di aprile, per complessivi 850mila euro, in attuazione di un accordo tra la Regione ed il ministero per il Sud e la Coesione territoriale del luglio 2020, teso a favorire il superamento degli effetti negativi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19. Nello specifico, si tratta di interventi infrastrutturali in ambito scolastico rivolti al completamento della messa in sicurezza del Convitto annesso all'Istituto Cuppari. Ad accogliere il presidente Marsilio, sono stati il sindaco di Alanno, Oscar Pezzi, e la dirigente scolastica, Maria Teresa Marsili, alla presenza del presidente della Provincia, Antonio Zaffiri, e del consigliere regionale, Guerino Testa. (segue) (Gru)