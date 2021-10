Piemonte: Regione, 740 mila euro per ampliare offerta scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un investimento di 740 mila euro per ampliare l'offerta scolastica nel 2021/22, dedicato al benessere degli studenti, alla formazione dei docenti (per contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo) e al potenziamento della lingua dei segni in classe per un maggiore coinvolgimento degli studenti con disabilità. E’ quanto approvato in queste ore dalla giunta del Piemonte, su indicazione dell’assessore all’istruzione, Elena Chiorino, per l’ampliamento dell’offerta formativa nelle scuole piemontesi da svolgersi nell’anno scolastico in corso. A sostegno dei progetti legati al benessere scolastico saranno pari a 500 mila euro i fondi destinati, che vedranno coinvolte le scuole secondarie di II grado: l’obiettivo da raggiungere sarà lo “stare bene a scuola”, in un contesto socio-relazionale positivo, all’interno di ambienti di studio e di apprendimento stimolanti, in cui gli studenti possano essere sempre più coinvolti e partecipi per poter esprimere i loro bisogni e sentirsi valorizzati nelle proprie competenze. Per l’assessore all’istruzione il benessere scolastico, oltre ad essere un diritto, è anche una condizione prioritaria da garantire a tutti gli studenti che, mai come in questo momento, hanno bisogno di tornare a vivere il più normalmente possibile la scuola. (segue) (Rpi)