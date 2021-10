Amministrative: Fornaro (Leu), chiara vittoria di centrosinistra aperto e plurale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza dimenticare il "crescente astensionismo, spia di un malessere democratico da non sottovalutare, queste elezioni amministrative ci restituiscono un centrosinistra aperto, plurale e soprattutto competitivo e vincente contro la destra di Meloni e Salvini". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Bisogna ripartire da questo modello, che in alcune città è riuscito a coinvolgere anche i Cinque stelle, per costruire un programma e una coalizione progressista alternativi a una destra che si sta dimostrando ogni giorno non all'altezza delle grandi sfide che ha di fronte l'Italia. Avanti quindi, senza facili entusiasmi, ma sorretti dalla convinzione che la partita per il centro sinistra nelle prossime elezioni politiche sia assolutamente aperta", conclude Fornaro.(Com)