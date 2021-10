© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Evidentemente anche il centrodestra deve porsi il quesito di come far tornare i suoi elettori al voto". Lo ha detto commentando l'esito delle amministrative con i cronisti il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Il "lato positivo è che gli elettori non hanno votato altre forze politiche, ma non sono andati al voto, li dobbiamo coinvolgere", ha aggiunto. (Rin)