Toscana: Capitanio (Lega), minacce intollerabili, solidarietà a giornalisti Rai e a Giani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Minacce intollerabili sono state rivolte oggi ai giornalisti Rai di Firenze ed al presidente della regione Toscana Eugenio Giani. 'O vi date una calmata o il piombo vi zittirà per sempre' è il contenuto del biglietto recapitato, insieme a un proiettile, negli uffici della Rai regionale. A nome mio e della Lega la massima solidarietà al governatore Giani ed a tutta la redazione regionale toscana. Ai giornalisti e alle giornaliste l'augurio di continuare il loro prezioso lavoro di informazione senza vili intimidazioni. Episodi come questo, di odio e di violenza, vanno assolutamente condannati e i responsabili assicurati presto alla giustizia". Lo afferma il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, capogruppo in Vigilanza Rai. (Rin)