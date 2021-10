Rpt - Napoli: Nappi (Lega), nostre idee al servizio dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La responsabilità del centrodestra, nelle scelte e nelle divisioni, esiste e non va nascosta: abbiamo avuto difficoltà burocratiche che sono state gestite con atteggiamenti che non hanno precedenti nella storia della magistratura amministrativa che indubbiamente pesano sul risultato finale". Così Severino Nappi, consigliere regionale campano e coordinatore cittadino della Lega a Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc nella trasmissione "Barba e capelli" commentando il risultato della competizione elettorale napoletana. "Sta di fatto - sottolinea - che le nostre idee restano a disposizione di chi vuole davvero contribuire al cambiamento. Nelle municipalità la presenza della Lega è confermata. Lavoriamo perché la nostra presenza sia più forte. Nel frattempo stiamo segnalando all'amministrazione il nostro programma elettorale perché si guardi ai bisogni della città: dai trasporti che non ci sono, alla questione di Napoli Est, passando per la necessità di riorganizzare un'amministrazione che non funziona. Alla luce di ciò riteniamo che ogni giorno vada dato un segnale all'amministrazione entrante". E sul passaggio di consegne previsto per lunedì aggiunge: "Lunedì Manfredi si dovrebbe insediare, diamo quindi il nostro in bocca al lupo all'amministrazione entrante". Poi il consigliere campano spiega: "Vogliamo che Napoli recuperi dignità: su questo non c'è mai stata divisione, ma sempre la volontà di contribuire al cambiamento. L'appoggio della Lega a livello locale e regionale c'è sempre stato e ci sarà sempre attraverso Matteo Salvini, i nostri ministri, i parlamentari e i consiglieri regionali. C'è spirito costruttivo, lo stesso con il quale Salvini ha aderito al governo Draghi. Lo spirito che vogliamo mettere in campo per Napoli, perché la città deve uscire dal torpore, dall'immobilismo, dai fallimenti che pesano sulle spalle dei cittadini", conclude Nappi. (Ren)