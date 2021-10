Sardegna: Coldiretti, 13 milioni di euro da Regione contro morbo lingua blu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una buona notizia per gli allevatori che ancora una volta stanno subendo perdite a causa della lingua blu presente in Sardegna da ormai oltre 20 anni, dall'agosto del 2000 quando venne accertato il primo caso in Sardegna a Pula - commenta il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. Un risultato frutto di un lavoro di squadra che ha mirato all'obiettivo senza guardare ai colori politici. Ringraziamo per questo tutti i capigruppo e l'assessorato all'Agricoltura per il lavoro svolto con la speranza che i denari siano formalmente inseriti in Finanziaria come abbiamo chiesto dalle scorse settimane e dopo averne denunciato anche l'assenza dalla proposta di legge". Secondo le indiscrezioni, si legge in una nota di Coldiretti Sardegna, "2 milioni di euro sono destinati agli esami sulla reazione a catena della polimerasi (Pcr), estesa anche agli ovini (come scritto da Coldiretti Sardegna alla Terza Commissione, Programmazione, bilancio e politiche europee); 700 mila euro invece saranno destinati al rimborso dei denari spesi dagli allevatori per l'acquisto dei repellenti per scacciare il moscerino; mentre 10 milioni sono per ristorare i danni diretti ed indiretti per i capi che a causa del morbo produrranno di meno come le tante pecore che stanno abortendo". (segue) (Rsc)