Campania: M5s, lavoro femminile da anni al centro nostre azioni (2)

- "Un testo grazie al quale garantiremo interventi strutturali ed efficaci a favore della famiglia e della natalità - ha aggiunto Ciarambino - in una regione che ha un tasso di disoccupazione femminile tra i più alti in Europa e dove nel solo 2020 ha fatto registrare un calo dell'occupazione femminile del 15 per cento, con ben 42mila donne che hanno perso il proprio posto di lavoro". "Sono innumerevoli – ha ricordato Saiello - le iniziative che come Movimento 5 stelle abbiamo portato avanti in questi ultimi anni per la promozione dell'imprenditoria femminile e per sostenere l'accesso delle donne al mercato del lavoro. Con l'ultima legge di bilancio del governo Conte II è stato istituito un fondo di 20 milioni per sostenere e promuovere l'avvio di imprese femminili, incrementate con il Pnrr con ulteriori 400 milioni di euro. Ed è di qualche giorno fa l'approvazione alla Camera del Testo unificato, a prima firma della deputata M5s Tiziana Ciprini, che prevede misure tese a favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la parità retributiva tra i sessi". (Ren)