Porti: Trieste, attività procedono regolarmente nonostante proteste anti Green pass

- Il sistema porto di Trieste, che comprende anche Monfalcone, non si è fermato e continua a lavorare nonostante la decisione di alcune componenti dei lavoratori di aderire alla protesta anti Green pass sfociata da ieri nella manifestazione davanti al varco 4 dello scalo giuliano. Nessun blocco invece al Varco uno, dove i mezzi possono entrare e uscire liberamente a servizio di Riva Traiana dedicata ai traffici Ro-Ro con la Turchia. Il rallentamento delle attività ha interessato in modo diverso i vari terminal: in alcuni l’operatività è stata bassa, mentre per altri quasi a regime. Le differenze sono attribuibili alla difficoltà di formare delle squadre complete a causa dell’assenza di una parte dei lavoratori. Il traffico marittimo ha visto oggi presenti una decina di navi ormeggiate, incluse le petroliere e le navi da crociera. Regolari ad esempio le operazioni di sbarco e imbarco al terminal di Riva Traiana con l’approdo di due navi provenienti dalla Turchia. Anche al molo VII, due le navi portacontainer presenti e due “squadre nave” operative su tre. Aperto sebbene con qualche rallentamento il traffico ferroviario: ieri i lavoratori di servizio presenti in Adriafer (impresa ferroviaria del porto di Trieste controllata dell’Autorità di sistema portuale) sono riuscite a gestire una decina di treni, tutti diretti all’estero, mentre questa mattina ne sono stati manovrati quattro. (segue) (Res)