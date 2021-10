Napoli: a caccia senza porto d'armi, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A caccia con fucile e senza porto d'armi, arrestato un 40enne di Cercola (Na) già noto alle forze dell’ordine. L'uomo secondo ricostruzioni dei carabinieri della stazione forestale di Marigliano (Napoli), sarebbe stato impegnato in attività di bracconaggio all'interno di in un terreno. I militari, impegnati coi volontari della Lipu di Napoli per perlustrare la zona del pomiglianese, hanno udito degli spari e dei suoni prodotti da un richiamo acustico, generalmente usato per richiamare la selvaggina. L'uomo avrebbe tentato di nascondere un fucile in un rudere e di disfarsi, gettandole tra la vegetazione, le munizioni. E' stato eseguito il sequestro di un fucile calibro 16 sprovvisto di matricola e 34 munizioni, i militari avrebbero accertato anche che il 40enne non avesse la licenza per il possesso delle armi da fuoco. L’uomo dovrà rispondere di ricettazione, porto abusivo d'arma e utilizzo di mezzo non consentito per attirare avifauna protetta è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.(Ren)