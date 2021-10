Sardegna: Gavoi piange Angelo Licheri, nel 1981 tentò il salvataggio del piccolo Alfredino Rampi a Vermicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto stanotte nella casa di riposo San Giuseppe di Nettuno, Angelo Licheri, l'uomo, originario di Gavoi, in Sardegna che nel 1981 a Vermicino si era calato in un pozzo a 60 metri di profondità per tentare di salvare il piccolo Alfredino Rampi. Licheri aveva 77 anni e diversi problemi di salute. Quarant'anni fa, grazie alla sua piccola statura, fu scelto per calarsi nel pozzo per tentare di raggiungere il piccolo Alfredino: riuscì a toccarlo, ma non poté riportarlo in superficie. Rimase sospeso a testa in giù per ben 45 minuti. Angelo Licheri rimase segnato per sempre da quella vicenda ribadendo in varie occasioni di non sentirsi un eroe ma di aver fatto di tutto per aiutare lo sfortunato bambino. Oggi lo piange anche il suo paese natale, Gavoi, nel nuorese. (Rsc)