Napoli: Manfredi, prima bilancio e solo dopo nomine

- "Purtroppo non posso fare nomine subito, non è stato approvato il bilancio consolidato. Per poter fare le nomine bisogna attendere l'insediamento del Consiglio comunale e l'approvazione del bilancio. Questo chiaramente ci creerà dei problemi organizzativi subito". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi parlando, durante la cerimonia di proclamazione, delle nuove nomine nell'amministrazione comunale.(Ren)