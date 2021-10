Campania: Cirielli (Fd'I), prestazioni sanitarie a pagamento è fallimento De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche quest'anno, con due mesi di anticipo (la scadenza prevista era il 31 dicembre 2021), in Campania andranno esauriti i tetti di spesa per le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private convenzionate con la Regione. Dal 16 ottobre, infatti, sono già a pagamento gli esami e le visite diabetologiche e le prestazioni radiologiche, mentre per visite e analisi cardiologiche i budget termineranno il 27 ottobre. Già esauriti, inoltre, i fondi per gli esami di laboratorio. L'alternativa, inevitabilmente, sono le lunghe liste d'attesa nelle strutture pubbliche, con i rischi ed i disagi che ne conseguono. E' questo, insomma, l'ennesimo fallimento del cosiddetto modello De Luca in Campania". Lo ha dichiarato, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli: "Invece di vantarsi nei suoi monologhi settimanali di successi che non esistono, De Luca metta mano al più presto a questa situazione ed incrementi i fondi per la sanità, evitando ai cittadini un nuovo esborso in un periodo peraltro già particolarmente difficile a causa della crisi economica, sociale e sanitaria che sta colpendo tuttora la nostra regione. Ci sono migliaia di campani per cui il Covid purtroppo non è affatto l'unico problema e che hanno bisogno di un'assistenza gratuita o agevolata e di una sanità davvero efficiente".(Ren)