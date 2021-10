Napoli: sfuggi a blitz anti-droga, arrestato a Castellammare di Stabia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrebbe gestito una piazza di spaccio a Castellammare di Stabia, arrestato un 39enne a Castellammare di Stabia. In manette Vincenzo Di Palma, latitante, ritenuto affiliato al locale clan camorristico D'Alessandro, e accusato del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso. L'arresto è scattato ieri, a Castellammare di Stabia (Na), in azione i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Di Palma. Il provvedimento è scaturito, da una vasta attività investigativa condotta, tra il 2017 ed il 2018, dai militari di Torre Annunziata sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Napoli e che nel 2020 aveva condotto all'arresto di 27 affiliati al clan, facendo emergere il ruolo centrale che la presunta organizzazione avrebbe avuto nel mercato degli stupefacenti sull'intera area stabiese, ruolo che avrebbe ottenuto grazie all' alleanza con le consorterie Afeltra-Di Martino.(Ren)