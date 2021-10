Amministrative: al via gli exit poll nei 63 Comuni al voto per i ballottaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via gli exit poll, al termine dei ballottaggi delle elezioni amministrative 2021, nei 63 Comuni italiani chiamati a eleggere i sindaci. Tra le partite di maggior rilevo quella della Capitale dove si affrontavano Roberto Gualtieri appoggiato dal centrosinistra ed Enrico Michetti sostenuto dal centrodestra. Ieri a Roma, alla chiusura dei seggi alle 23, aveva votato il 30,87 per cento, mentre al primo turno l'affluenza era stata pari al 36,82 per cento. Significativa anche la sfida di Torino che contrapponeva Stefano Lo Russo (centrosinistra) a Paolo Damilano (centrodestra). Nel capoluogo piemontese alle 23 di ieri aveva votato il 32,61 per cento degli aventi diritto, mentre al primo turno alla stessa ora si era espresso il 36,50 per cento. A Trieste, dove si contendevano l'elezione a primo cittadino Francesco Russo (centrosinistra) e il sindaco uscente Roberto Dipiazza (centrodestra), all'affluenza ai seggi alle 23 di ieri era pari al 31 per cento contro il 34 alla chiusura delle urne due settimane fa. Il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia è teatro da due giorni della protesta dei portuali contrari al green pass.(Rin)