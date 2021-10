Napoli: de Magistris, addio a Comune, città mi ha donato emozioni senza pari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con oggi finisce una missione durissima che mi ha donato emozioni senza pari. Non è però oggi il giorno del bilancio politico. Lo farò certamente nelle prossime settimane. Ora voglio solo ringraziare Napoli, la città più bella del mondo. Voglio ringraziare i napoletani, un popolo che si è rialzato ed ha creduto nel riscatto. Ai bambini e ai giovani un pensiero speciale perché sono stati il motore straordinario di questi anni. Tante persone hanno lanciato il cuore oltre l'ostacolo ed hanno agito solo per amore della nostra terra. Ho sempre operato con i valori con i quali mi sono formato e che certo non si comprano al mercato". Lo ha scritto sui social il sindaco di Napoli oggi uscente Luigi de Magistris. (segue) (Ren)