Sardegna: legge omnibus, slitta ancora termine per emendamenti

- Ancora una proroga per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge 284 (la legge "omnibus"). Il termine, inizialmente previsto per le 10, è slittato alle 19 di oggi. Si tratta del provvedimento che, fra le varie cose, dovrebbe dare il via ai fondi per i ristori alle comunità colpite dai disastrosi incendi di luglio. Rinviata anche la seduta della commissione Bilancio che oggi avrebbe dovuto setacciare le proposte di modifica dei gruppi politici. La riunione è stata fissata per le 10 di domani, mentre l'aula dovrebbe essere convocata a conclusione dei lavori del parlamentino. Per oggi, intanto, è prevista una capigruppo di maggioranza, alla quale prenderà parte anche l'assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino: nella riunione si cercherà l'accordo sugli emendamenti delle forze politiche di centrodestra. (Rsc)