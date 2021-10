Piemonte: Consiglio regionale, Azienda Zero e sport montani all'ordine del giorno delle riunioni di mercoledì e giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte ha convocato mercoledì 20 (10-19) e giovedì 21 (9.30-19) ottobre l’Assemblea legislativa per il proseguimento dell’esame della Pdl 131 “Azienda zero”. All’ordine del giorno anche la Pdl 66 sugli sport montani e l’eliski (richiamata in Aula), il Ddl 156 “Orecol” (controlli interni regionali) e la Pdcr 160 (proposta di variazione di assestamento del bilancio del Consiglio regionale 2021/23) oltre a numerosi atti d’indirizzo. Mercoledì è previsto lo svolgimento del question time (14) mentre, giovedì, del sindacato ispettivo (9). All’inizio della seduta di mercoledì si tiene la commemorazione delle vittime sul lavoro con la partecipazione di Amnil e Inail. Martedì 19, alle 9.30 e alle 14.30, si riunisce la seconda Commissione per esaminare le Pdl 74 e 125 sulla semplificazione urbanistica. Lunedì 18 si conclude la partecipazione del Consiglio regionale alla 33° edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino con due eventi: alle 11, “Grinta e passione degli atleti piemontesi conquistano l’Europa e il mondo”; alle 18.30, “La tecnologia al servizio del paziente. Buone pratiche e opportunità offerte dalla telemedicina”. (Rpi)