Green pass: presidente porto Genova, attenzionare lunedì e martedì, circa 6 mila persone non vaccinate

- "Noi abbiamo tre grandi varchi per entrare nel porto di Genova, al momento uno di questi tre risulta con dei blocchi, con circa 60-100 lavoratori che stanno effettivamente ostacolando l'entrata. Le due giornate da tenere molto attenzionate però saranno quelle di lunedì e martedì prossimo". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Che giorno è", il presidente del porto di Genova Paolo Emilio Signorini. "Noi qui abbiamo due tipi di problemi: il primo è il chiarire la questione dei tamponi gratuiti per gli eventuali lavoratori non vaccinati. Il secondo, che vale soprattutto per Genova, è che noi abbiamo oltre 5.000 mezzi pesanti al giorno che arrivano ai varchi. Anche solo un 10 per cento di quei 5 mila, con autisti non vaccinati, creerebbe grandissimi problemi", ha spiegato. (segue) (Rin)