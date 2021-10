© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia piena solidarietà a Enrico Michetti. Odio e insulti non possono far parte in alcun modo della dialettica democratica". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, appreso delle scritte intimidatorie che hanno vandalizzato la sede del comitato elettorale di Michetti di via Malfante a Roma. (Rin)