Cultura: Franceschini e Zingaretti firmano accordo per valorizzazione palazzo Silvestri-Rivaldi

- Il ministro della Cultura, Dario Franceschini e il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti firmano oggi un accordo per la valorizzazione di palazzo Silvestri-Rivaldi a Roma. Si tratta - si legge in una nota del Dicastero - di un'intesa per la valorizzazione, la ristrutturazione, la rifunzionalizzazione e il ripristino alla fruizione pubblica di palazzo Silvestri-Rivaldi, oramai in stato di disuso e abbandono da molti anni e oggetto di un lungo contezioso che finalmente, grazie all'iniziativa congiunta di Ministero e Regione, sarà restituito alla comunità. E' presente alla firma dell'accordo Enrico Gasbarra, presidente dell'Isma - Istituti di Santa Maria in Aquiro. L'accordo nasce anche su proposta dell'assessorato alle Politiche sociali della regione Lazio. Il complesso immobiliare è di proprietà dell'Azienda di servizi alla persona "Isma - Istituti di Santa Maria in Aquiro", di epoca rinascimentale, situato nell'area archeologica della città di Roma, si allarga su tre delle strade più conosciute del centro della Capitale: Via del Colosseo, Via dei Fori imperiali, via del Tempio della Pace. "L'accordo che sottoscriviamo oggi con la regione Lazio e l'Asp Isma avvia un recupero di un luogo straordinario dalle potenzialità enormi, nel cuore di Roma ai Fori imperiali che, purtroppo, era in stato di abbandono. Il ministero della Cultura metterà a disposizione per il restauro del palazzo 40 milioni di euro. Giusto dare anche un cronoprogramma e fissare l'obiettivo di finire i lavori e riaprire palazzo Silvestri-Rivaldi entro l'inizio del Giubileo del 2025. Questo posto incantevole potrebbe essere la sede più idonea per dimensioni, per bellezza e per posizione per ospitare la collezione Torlonia, la meravigliosa serie di marmi antichi che purtroppo non è stata visibile per decenni ma che, dopo un accordo del Ministero con gli eredi della famiglia Torlonia, ha consentito, nei mesi scorsi, una mostra di cui ha parlato tutto il mondo. Proveremo insieme agli eredi a trovare un accordo per valorizzare ancora di più il palazzo e la collezione. Non fosse possibile questa strada, la straordinarietà del posto offre tante diverse e suggestive alternative", ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario Franceschini. (segue) (Com)