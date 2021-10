Cultura: Franceschini e Zingaretti firmano accordo per valorizzazione palazzo Silvestri-Rivaldi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggetto dell'accordo che viene firmato oggi è dunque la valorizzazione del complesso immobiliare, di particolare interesse dal punto di vista culturale, architettonico e artistico, in considerazione dell'alto pregio del palazzo e anche della sua collocazione centrale e prossima al sistema dei Fori Imperiali. Ministero della Cultura e regione Lazio hanno deciso di agire in totale sinergia ritenendo prioritario pertanto assicurare la tutela ma soprattutto la piena valorizzazione del complesso. Con questa intesa la regione Lazio si impegna ad acquisire il complesso immobiliare facente parte del patrimonio dell'Asp Isma, mediante l'impiego di risorse del Fondo sviluppo e coesione, entro un termine di sei mesi e comunque ad avvenuta disponibilità delle risorse, a seguito di attribuzione da parte del Cipess con apposita delibera. (segue) (Com)