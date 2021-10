Cultura: Franceschini e Zingaretti firmano accordo per valorizzazione palazzo Silvestri-Rivaldi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione ha un costo complessivo di 25 milioni di euro. I tre quinti dell'importo complessivo andranno dedicati alla rigenerazione urbanistica del complesso di proprietà Isma di Via di Val Cannuta, finalizzandolo alle necessità socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio. In particolare i fondi saranno destinati per la riqualificazione dell'immobile di 6.000mq ca, nonché degli spazi esterni di 20.000mq ca per realizzare un polo di servizi dedicati alla persona, agli anziani e ai giovani. Circa un quinto della somma complessiva andrà utilizzato per la realizzazione di interventi per la riqualificazione e valorizzazione degli immobili di proprietà Isma, quali impianti elevatori, impianti termo-fotovoltaici mirati all'efficientamento dei consumi, impianti tecnologici, 1/5 quinto sarà investito da Isma per l'acquisizione di nuovo patrimonio immobiliare da dedicare a finalità assistenziali e sociosanitarie. (segue) (Com)